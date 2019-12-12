Общество

Ужасно, когда дети-сироты погибают в приемных семьях - Валентина Чернова

Ужасно, когда дети-сироты погибают в приемных семьях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

«По стране страшная статистика в этом вопросе, насильственной смертью в приемных семьях погибло много детей-сирот», - пояснила она.

По словам Валентины Черновой, региональный комитет соцзащиты внимательно относится к тому, как проживает ребенок с приемными родителями, как они относятся к нему, чтобы не допустить случаев гибели ребенка в семье.

«Законодательством, к сожалению, не предусмотрено, чтобы органы опеки обращали внимание на членов семьи приемного родителя, а насильственной смертью дети чаще всего погибали именно от членов семьи приемного родителя», - подчеркнула спикер.

Как отметила начальник отдела опеки и попечительства регионального комитета, в скором времени вводится новое законодательство, согласно которому обязательным будет требование справки об отсутствии судимостей на всех членов семьи кандидата, который желает принять ребенка на воспитание, а также в обязательном порядке будет проходить тестирование.

«Бывают случаи, когда при беседе человек производит положительное впечатление, а на самом деле у него неврозы. Эти вещи психологи будут отсекать», - подытожила Валентина Чернова.