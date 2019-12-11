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Общество

405 псковских детей-сирот устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов

12.12.2019 16:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 405 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной итогам работы регионального комитета.

Данный проект реализуется в Псковской области с 2010 года, в общей сложности в рамках проекта создано 482 видеопаспорта детей-сирот.

«В результате благодаря видеороликам 405 детей устроены в семьи», - рассказала Ольга Евстигнеева.

Теги: #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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