Общество

ГК «ЛУГ»: Застойный период ДСК прошел, предприятие выведено из кризиса

Застойный период ДСК прошел, предприятие выведено из кризиса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на пресс-конференции 12 декабря руководитель департамента строительства и производства ГК «ЛУГ» Владимир Закончук.



«На начальном этапе реорганизации мы приняли предприятие с огромными долгами по бюджету, по зарплатам и перед поставщиками. Зарплату там не платили полгода, также были серьезные долги по налогам. Мы вложили средства, чтобы покрыть долги, это огромная сумма, и на сегодня ситуация практически выровнялась. На сегодняшний день застойный период ДСК прошел. Предприятие выведено из кризиса. Производство запущено на полную мощность», - сообщил Владимир Закончук.



Предприятие работает в нормальном рабочем режиме, ведет активное строительство. Так, в этом году построено 5 домов. Кроме того, сдается дом в Луге, в сентябре сдан дом в Великом Новгороде. В 2018 году предприятие сдало дом для УМВД в Гдове и дом для ФСБ в Пыталово.



По словам Владимира Закончука, предприятие работает преимущественно в радиусе 500 км, чтобы обеспечивать рентабельность производства, но планирует в ближайшее время выйти на рынки Москвы.

Напомним, в 2017 году ЗАО «ДСК» преобразовалось в другую организацию, которая в составе ГК «ЛУГ» получила наименование ООО «Баухаус».