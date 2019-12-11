Общество

Благотворительные фонды будут помогать псковским сиротам-инвалидам найти семью

В Псковской области в Банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит около 70% детей с особенностями развития. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре, посвященной итогам работы регионального комитета.

«Этим детям тоже требуется семейное устройство. Не каждый родитель может это поднять, требуется родительский подвиг для того, чтобы взять такого ребенка», - высказала мнение Валентина Чернова.

С ее слов, региональный комитет по соцзащите обращался за помощью к представителям Псковской епархии, чтобы среди прихожан найти людей, готовых взять на воспитание ребенка-инвалида.

«Мы рады, что нашли благотворительные фонды, которые будут работать с такой категорией детей-сирот в Псковской области для семейного устройства. Сейчас эти фонды делают альбомы на этих детей, привлекают спонсоров, предоставили нам литературу для развития таких детей. Также они делают сайт для таких детей-сирот», - сообщила Валентина Чернова в ходе пресс-конференции.

Специалист также отметила, что региональные органы соцзащиты работают с родителями, у которых родился ребенок-инвалид, разъясняют все меры поддержки и возможности. Валентина Чернова пояснила, что особенных детей готовы принять в соцучреждения области без отказа от родительских прав.