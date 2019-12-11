Общество

Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь от «Медиалогии». Всего в рейтинг вошли 20 наиболее цитируемых блогеров среди глав регионов РФ.

Аккаунт Михаила Ведерникова в Instagram.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.

Для примера, как одна из самых цитируемых приведена одна из записей Михаила Ведерникова в личном блоге в Instagram, где он сообщил, что завел новый официальный сайт после того, как бывший чиновник региональной администрации выставил домен «ведерников.рф» на продажу.

Напомним, что губернатор Псковской области считает директ в соцсети Instagram самым эффективным каналом общения с людьми. По словам главы региона, именно оттуда он получает достоверную информацию от населения и может проверить доклады чиновников. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Второго Псковского медиафорума.