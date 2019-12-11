Общество

Ремонт в псковской детской музыкальной школе № 5 провели за счет экономии на расходах гордумы

В детской музыкальной школе № 5 города Пскова завершились первоочередные работы по ремонту здания, в котором она размещается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, были отремонтированы кровля, стены состоящие из стеклоблоков, межпанельные швы, заменены окна, а также приобретены новые приборы отопления в актовый зал. Денежные средства в размере 752,4 тыс рублей были выделены за счет экономии на расходах Псковской городской Думы.

«Здание нашей школы построено еще в 1989 году, и за 30 лет в нем ни разу не было капитального ремонта. Дошло до того, что в последние годы в актовом зале было невозможно проводить ни полноценные репетиции, ни концерты. Часть стен из стеклоблоков, по большей части выпали, зимой было очень холодно, так как система отопления не справлялась со своей работой. Одним словом, состояние было плачевным, и я обратилась летом к и.п. главы Пскова Елене Полонской (на сегодняшний день глава города Пскова) с просьбой помочь нашей беде. Елена Александровна смогла убедить своих коллег, что нашей школе необходимо оказать первоочередную помощь, и в сентябре городская Дума приняла решение выделить нам 752 тыс рублей на остро необходимые ремонтные работы», - рассказала директор детской музыкальной школы № 5 Светлана Васильева.

Сумма, о которой идет речь, была выделена из средств, сэкономленных на расходах Псковской городской Думы. Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей - в том числе на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности ПГД в СМИ. Все эти деньги были перераспределены между образовательными учреждениями города.

Кроме того, по словам Светланы Васильевой, в ходе одной из следующих сессий городской Думы школе было дополнительно выделено еще 417 тыс рублей на косметический ремонт актового зала. В настоящее время ремонтные работы подходят к стадии завершения.

Отметим, что детская музыкальная школа №5 - единственная в России школа духовых инструментов, которая готовит будущих музыкантов для духовых оркестров, в том числе и военных. В настоящее время здесь постигают азы музыкального искусства более 100 юных псковичей.