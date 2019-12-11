Ремонт в псковской детской музыкальной школе № 5 провели за счет экономии на расходах гордумы

В детской музыкальной школе № 5 города Пскова завершились первоочередные работы по ремонту здания, в котором она размещается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, были отремонтированы кровля, стены состоящие из стеклоблоков, межпанельные швы, заменены окна, а также приобретены новые приборы отопления в актовый зал. Денежные средства в размере 752,4 тыс рублей были выделены за счет экономии на расходах Псковской городской Думы.
Сумма, о которой идет речь, была выделена из средств, сэкономленных на расходах Псковской городской Думы. Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей - в том числе на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности ПГД в СМИ. Все эти деньги были перераспределены между образовательными учреждениями города.
Кроме того, по словам Светланы Васильевой, в ходе одной из следующих сессий городской Думы школе было дополнительно выделено еще 417 тыс рублей на косметический ремонт актового зала. В настоящее время ремонтные работы подходят к стадии завершения.
Отметим, что детская музыкальная школа №5 - единственная в России школа духовых инструментов, которая готовит будущих музыкантов для духовых оркестров, в том числе и военных. В настоящее время здесь постигают азы музыкального искусства более 100 юных псковичей.