После модернизации ДСК численность сотрудников осталась примерно на прежнем уровне

После модернизации ДСК численность сотрудников на предприятии осталась примерно на прежнем уровне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 декабря руководитель департамента строительства и производства ГК «ЛУГ» Владимир Закончук.
По его словам, в 2017 году, на момент вхождения ДСК в состав группы компаний, на заводе трудилось более 700 сотрудников. После модернизации произошло перераспределение сотрудников в структурных подразделениях ДСК, но в целом общая численность осталась на прежнем уровне.
Благодаря труду сотрудников предприятия в декабре сдается пять объектов, в том числе в Пскове два детских сада - на ул. Звездной и Народной, дом на ул. Крупской и ЖК «Парус DeLuxe», а также жилой дом в Луге (Ленобласть).
Задержек по зарплате и текучки кадров на предприятии нет. Также на ДСК нет нехватки специалистов каких-то определенных процессий. К выполнению работ по сантехнике, электрике, слаботочным системам, видеонаблюдению, установке лифтов предприятие привлекает сторонние организации. Кроме того, у ДСК осталось собственное транспортное предприятие с кранами, вышками, самосвалами, манипуляторами и другой техникой.