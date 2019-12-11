Эксперты рассказали о выплатах родителям, воспитывающим ребенка-сироту в Псковской области

В Псковской области пособие приемным родителям на содержание ребенка-сироты составляет от 9 до 12 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной итогам работы регионального комитета.
По ее словам, пособие зависит от возраста ребенка - чем ребенок младше, тем меньше пособие.
Также в Псковской области выплачивается денежное вознаграждение приемному родителю, которое ежегодно индексируется и на сегодняшний день составляет 5563 рубля.
«Данная выплата увеличивается в зависимости от обстоятельств и особенностей ребенка. Если ребенок до 3 лет, то пособие увеличивается на 25 %», - пояснила Ольга Евстигнеева.
Также приемные родители, воспитывающие ребенка-инвалида, раньше уходят на пенсию.