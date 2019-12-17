Общество

В Псковской области 883 семьи с приемными детьми получают помощь по индивидуальным программам реабилитации

Все звонки, поступающие на телефон доверия, жалобы, поступающие в региональные органы опеки, на то, что нарушаются права ребенка-сироты, отрабатываются как специалистами органов опеки, так и специалистами соцзащиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

«Мы не пропускаем ни одного обращения, вызова, всегда реагируем, проверяем, действительно ли ситуация требует нашего вмешательства, или с этой семьей надо работать, оказывать помощь, поддержку», - пояснила эксперт.

По ее словам, в Псковской области существуют учреждения и службы реабилитации, которые также работают при центрах соцобслуживания, и если семья, которая приняла на воспитание ребенка-сироту, нуждается в помощи, на каждого ее члена составляется отдельная индивидуальная программа реабилитации.

Валентина Чернова отметила, что такая программа реабилитации рассчитана на три года.

В настоящее время в регионе 883 семьи получают такую помощь. Эксперт отметила, что реабилитационные мероприятия, индивидуальный подход к каждой приемной семье нужны для того, чтобы дети оставались в семьях.