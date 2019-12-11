Общество

В Псковском регионе 2333 ребенка-сироты стоят в очереди на получение квартир

На сегодняшний день в регионе 2333 ребенка-сироты стоят в очереди на получение жилплощади. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной итогам работы регионального комитета.

Из них 1717 сирот, которые достигли 18 лет и имеют право на приобретение жилья.

По словам Ольги Евстигнеевой, на данный момент судом выдано 241 решение, согласно которому соответствующее количество сирот необходимо незамедлительно обеспечить жилым помещением.

«Мы ждем поддержки от федерального центра. Региональная администрация в этом направлении активно работает. Также эта проблема озвучена и прописана в программе социально- экономического развития Псковской области.

В рамках данной программы для решения этой проблемы до 2024 года прописаны ежегодные суммы в размере 540 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем. Если правительство утвердит эти суммы - это будет победа», - пояснила руководитель комитета по социальной защите Псковской области.

Также она добавила, что в случае положительного исхода за 4 года региональные власти смогут решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот в области.