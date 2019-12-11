Общество

Для несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 провели правовой классный час

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при следственном изоляторе № 1 прошел классный час «Я – гражданин России», посвященный двум праздникам: Дню прав человека и Дню Конституции России. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, классный час начался с вопроса «Что такое право человека?» Затруднившись ответить, ученики просмотрели видеофильм, посвященный истории прав человека, узнали о происхождении этого праздника и какие документы были созданы для защиты прав человека.

Также учащиеся познакомились с основным законом страны, обсудили права и обязанности граждан, вспомнили, какие есть символы России. Беседа сопровождалась показом видеопрезентации о правах, обязанностях и гражданской ответственности.

В заключение мероприятия ребята создали стенд «От права к Конституции РФ» и прослушали музыкальную композицию «Россия вперед!».

«Конституция – это гарант свободы человека и гражданина. Помните, что от наших поступков и ответственности зависит защита наших прав», - подчеркнула Наталья Афанасьева.