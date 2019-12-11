Общество

Долгожители Псковского района отметили бриллиантовую свадьбу

11 декабря долгожители и ветераны Псковского района отметили бриллиантовую свадьбу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, поздравить Вячеслава и Лидию Гнедовских с 60-летием счастливого брака приехали глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и председатель районного Совета ветеранов Николай Александров.

Совместная жизнь юбиляров началась в далеком 1959 году и постоянно была связана с работой в Псковском районе. Вячеслав Порфирьевич работал в сельском хозяйстве, руководил крупными колхозами, а Лидия Алексеевна была медицинским работником. Они вырастили и воспитали замечательных детей Елену и Михаила, четверых внуков, есть в большой и дружной семье и правнучка.

Наталья Федорова с огромным удовольствием поздравила заслуженных и уважаемых тружеников Псковского района с их семейным праздником, пожелала им долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и активной жизненной позиции.