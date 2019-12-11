Общество

Дарья Козьякова провела для себежских школьников открытый урок, посвященный Конституции

Открытие уроки, в том числе посвященные основополагающим государственным документам, помогают расширить кругозор школьников. Таким мнением поделилась депутат областного Собрания Дарья Козьякова, которая в День Конституции Российской Федерации провела такой урок в Себежской основной общеобразовательный школе, посвятив его основному закону страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вместе с классным руководителем Натальей Федоровой в игровой форме мы рассказали второклассникам о том, что такое Конституция, о ее основных положениях и значимости документа. На примере сказочных государств и персонажей мы рассказали детям, почему нужно соблюдать права и обязанности. В конце занятия дети нарисовали по своим впечатлениям яркие иллюстрации. Уверена, такие уроки помогают расширить кругозор школьников», - прокомментировала прошедший открытый урок Дарья Козьякова.

Напомним, действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Конституция закрепляет и регулирует базовые общественные отношения в сфере правового статуса личности, институтов гражданского общества, организации государства и функционирования публичной власти.