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Общество

В День Конституции псковские школьники получили паспорта

12.12.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

В честь Дня Конституции Российской Федерации получили паспорта 23 псковича, достигшие 14-летнего возраста. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, торжественное мероприятие состоялось 12 декабря, в Псковском городском культурном центре (ГКЦ).

«Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручили глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Елена Полонская и главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Вместе с паспортами виновники торжества получили также памятные подарки», - отметили в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, глава Пскова Елена Полонская поздравила школьников с важным событием в их жизни и призвала аккуратно обращаться с полученным документом. «Как Конституция является главнейшим документом государства, так и паспорт станет главным документом для вас. Вы уже не дети - вы настоящее новое поколения Пскова», - напутствовала молодых псковичей градоначальница.

Кроме того, она напомнила, что сегодня также подводится итог по очередным соревнованиям на «Кубок главы города по пулевой стрельбе». «От всей души поздравляю всех, кто доказал свое мастерство хорошим результатом. Улучшайте свои результаты - не только в спорте, во всем – в учебе и в жизни. Ставьте большие цели, всегда старайтесь быть на шаг выше своих прежних достижений», - сказала Елена Полонская и пожелала присутствующим удачи, целеустремленности, и новых побед.

Отдельно отметила глава города заслуги родителей: «Спасибо за ваших детей - достойных граждан своей страны».

К словам поздравления и напутствия присоединился главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. «День конституции - один из самых главных российских праздников, так как Конституция является носителем основных принципов нашего государства. Очень символично, что вы получаете паспорт именно в этот праздничный день», - сказал Андрей Калинин.

Также он подчеркнул, что паспорт является не только основным документом, удостоверяющим личность, но и символом принадлежности к великой державе, к ее истории и многовековым традициям. «Уверен, вы будете этим гордиться и станете достойными гражданами своей страны и родной Псковщины», - заключил федеральный инспектор.

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей лично-командного первенства по пулевой стрельбе на «Кубок главы города Пскова», которое прошло с 17 по 19 октября текущего года. Победители и призеры соревнования получили дипломы 1-ой, 2-ой и 3-й степени, а также кубки, медали и памятные подарки.

Патриотов, юнармейцев и руководителей патриотических клубов поздравил с победой Почетный гражданин Пскова, директор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы Патриот» Анатолий Мультах. Он пожелал спортсменам дальнейших успехов и пригласил всех желающих на соревнования в следующем году.

Детей и их родителей поздравили танцевальные коллективы и вокалисты города.

Теги: #ОМСУ #ГКЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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