Общество

Физики начинают и выигрывают

Победителем городского «физбоя» - творческого соревнования по решению и презентации экспериментальных задач по физике - в Пскове стала команда из гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского из города Гродно (Республика Беларусь).

Подробнее об этом соревновании, которое провели в рамках образовательного проекта Псковского технического лицея - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Вектор на сотрудничество

«Пробирки с какой толщиной стенок вы выбрали для эксперимента?», - спросили из команды оппонентов.

«Какие были в лаборантской», - огрызнулись из команды докладчиков.

Школьники в публике хихикнули. А педагоги понимающе переглянулись…

Физико-математический бой - традиционная научная «забава» лицеистов из Пскова и гимназистов из Гродно. В рамках международного образовательного проекта «Партнерство в обучении» два учебных заведения сотрудничают с 2012 года. Дети и взрослые приезжают друг к другу в гости. «По учебе» участвуют в разного рода конференциях, дебатах, квестах, викторинах, классных часах. А «по жизни» - просто дружат, переписываясь в дни занятий и навещая вновь обретенных приятелей семьями в дни школьных каникул.

Вот и на этой неделе псковичи принимают гостей из страны-соседки - большую делегацию из 26 молодых людей и сопровождающих их преподавателей. Гостям показывают город и знакомят со школой и учебным процессом. «На уроке математики, например, наши ребята огорчились, - рассказывает куратор международных проектов гродненской гимназии, преподаватель обществоведения Ирина Полякова. - Говорят, псковичи, мол, решают задачи при помощи векторов, а у нас в программе этого нет. А это такой хороший способ, столько возможностей открывает».

«Бой» по физике, впрочем, гродненцы выиграли с огромным преимуществом, набрав 29 баллов из 30 возможных, и здесь уже наши огорчались…

Опасные сосуды, музыкальные пробирки и загадочный «маятник Горелика»

В этом году соревнование, которое несколько лет назад придумали два учителя по физике - Иван Владимирович Мухин из Гродно и Иван Иванович Моисеев из Пскова, первые провели в ранге городского, пригласив к участию Псковский педагогический комплекс, Многопрофильный правовой лицей № 8 и Псковский гуманитарный лицей. Во время подготовки к псковскому турниру команды должны были решить пять экспериментальных задач из разных разделов физики: оптика, волновая теория, параметрические колебания, расширение газов…

Во время презентации соперников всё внимание на экран. «Серебряный» призёр турнира команда псковского лицея № 8

Одна из предложенных участникам нынешнего боя задач, например, состояла в том, чтобы исследовать частоту звука, которую издаёт столб жидкости или, иными словами - обычная пробирка с водой. Все ли звуки музыкальной октавы можно получить, заполняя лабораторную «стекляшку» полностью или понемножку? Ответом на этот и другие вопросы, вставшие перед юными исследователями в ходе изучения проблемы, стали не только многочисленные таблицы и графики, но и исполненная на пробирках «нетленная классика». В преддверии Нового года и репертуар команды подобрали соответствующий. Ребята из 8-й школы воспроизвели мотивчик песенки «В лесу родилась елочка», а европейцы-гродненцы - «Jingle Bells».

Ведущий физбоя - Иван Мухин.

«Подобные задания особенно интересны тем, что здесь не может быть одного, единственно правильного решения, - отмечает Иван Мухин. - Иногда даже не предполагаешь, с какой стороны команда решат подойти к задаче и удивляешься, когда видишь, что они на самом деле выбрали».

«Много пришлось ребятам подсказывать, пока готовили их к бою?».

«На самом деле, в этом году меньше, чем в прошлые. Но всё равно — детей приходится направлять. Сами они не разберутся, без учителя это пока невозможно. И дело тут даже не только в том, что абсолютно все задачи выходят за рамки школьной программы. Просто у детей ещё нет достаточного навыка выстраивать логические переходы от одного этапа работы к другому. Но им это нравится. Они чувствуют, что занимаются вещами более серьёзными, чем на обычных уроках, и загораются».

Телефон VS осциллограф

Финал боя для трёх команд проходит по сложной схеме. Одна группа исследователей докладывает о своём эксперименте. Цифровая презентация - обязательна…

…но дополнительные показы «в реале» чрезвычайно оживляют действие и смотрятся выгодно.

Эксперимент, наглядно доказывающий, что и бутылка с водой может стать опасным предметом. «Бронзовый» призёр интеллектуального боя - команда Псковского гуманитарного лицея.

Вторая команда выступает в роли оппонентов, третья - рецензирует и тех и других.

Вопросы от оппонентов. Члены команды из Гродно

На то, чтобы корректно сформулировать вопросы к команде-сопернице, игрокам даётся всего полминуты

Максимально за выступления в каждой из этих «ролей» можно набрать 15, 10 и 5 баллов. Жюри, решения которого, по правилам конкурса, никто не оспаривает, выставляют оценки, сверяясь со специальной таблицей. Грамотно сформулировали цель - получите 2 балла, справедливо указали на плюсы и минусы в выступлении соперников - вам 2 и 4 балла соответственно, корректно задавали вопросы - плюс 0,5 к общей сумме…

«Тройственный союз» - жюри

В день отборочной игры команды «тянут» задачи, как экзаменационные билеты. Для выступления в финале - выбирают ту, которую считают наиболее выигрышной для себя.

Особую остроту соревновательного процесса в том, что соперники «твою» задачу тоже решили, и не факт, что хуже.

Даже публика и та - тоже вполне в проблеме.

Поэтому «коварные» или просто ироничные вопросы у всех наготове:

«Вы уверены, что мобильный телефон при таком исследовании можно использовать как осциллограф?».

«А с цветом сосуда, в который наливали воду, вы не пробовали экспериментировать?».

Наши кадры

В феврале псковские лицеисты нанесут ответный визит гродненским сверстникам. «Боя по физике» в Белоруссии на этот раз не будет - задания, поясняет Иван Мухин, становятся раз от раза сложнее, и качественно подготовиться к двум таким играм в течение года нереально. Зато наряду со школьниками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области Псковский технический лицей (между прочим - работающая в рамках гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования») будет представлять нашу страну на международной конференции.

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«Наша традиционная февральская конференция, рассказывает Ирина Полякова - очень большая: 28 секций, работаем абсолютно по всем предметам из школьной программы. В последние годы мы принимаем на эти чтения русскоязычных молодых исследователей из Эстонии, Латвии, Казахстана».

Но друзей и соратников из Пскова - с особым чувством.

Лидия Токарева