Общество

Псковское УМВД ищет сотрудников за зарплату от 24 тысяч рублей

Псковская полиция ищет сотрудников на службу. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России Пскову.

«В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России. Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.