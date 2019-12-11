Общество

Михаил Ведерников и министр МЧС России обсудили модернизацию псковского подразделения

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, встреча состоялась 12 декабря.

«В ходе общения губернатор и министр обсудили модернизацию материально-технической базы, а также вопросы расширения численного состава и подготовки проектно-сметной документации по строительству административного здания Центра управления в кризисных ситуациях регионального подразделения МЧС России. Договоренность об этом была достигнута ранее», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что губернатор проинформировал Евгения Зиничева о финальной стадии проекта Системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Псковской области.

Михаил Ведерников также поблагодарил Министра МЧС России за поддержку региона в части государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». В рамках данной программы регион получил две пожарные автоцистерны, мобильный узел связи на базе автомобиля КАМАЗ, пассажирский автобус ПАЗ, предназначенные для оперативной доставки личного состава и вооружения к местам ликвидации возможных происшествий.

В завершение стороны договорились о продолжении взаимодействия, расширении конструктивного сотрудничества в области гражданской обороны, усиления защиты населения и территорий от ЧС различного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.