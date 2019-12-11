Общество

Остров может получить статус «Города воинской славы»

Глава Островского района Дмитрий Быстров выступил с инициативой о присвоении городу Острову звания «Город воинской славы». Об этом пишет «Московский Комсомолец» в Пскове.

Как сообщает ГТРК-Псков, об этом руководитель муниципалитета заявил сегодня на митинге памяти героев-подпольщиков. Эту инициативу активно поддержали и местные жители.

Обращение Дмитрия Быстрова будет рассмотрено на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря. Что касается самого решения о присвоении звания «Город воинской славы», то оно будет приниматься в Москве в администрации президента.

Напомним, сейчас почётное звание «Город воинской славы» носят сорок пять городов, среди которых - Псков и Великие Луки. Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.