Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Монобизнес vs. многопрофильность
Машина как женщина
Сад, который построил «ЛУГ»
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Как защитить дом и офис зимой?
Где отпраздновать корпоратив?
Детская обувь для зимы
Господдержка для бизнеса
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 11.12.2019 16:187 У семи нянек: кто спасет псковские памятники 12.12.2019 23:580 Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству псковского парка за 3 млрд рублей 12.12.2019 23:140 Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области 12.12.2019 23:000 В Псковской области разработают концепцию развития туризма 12.12.2019 22:403 Остров может получить статус «Города воинской славы» 12.12.2019 22:200 Михаил Ведерников и министр МЧС России обсудили модернизацию псковского подразделения
 
 
 
Самое популярное 10.12.2019 10:324 Утверждены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2020 год 10.12.2019 15:043 Житель Пскова выиграл 7 млн рублей в лотерею 11.12.2019 15:1914 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 10.12.2019 14:2415 Ян Лузин убежден, что «Перекресток» и фреш-маркет найдут своего покупателя 12.12.2019 12:582 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Остров может получить статус «Города воинской славы»

12.12.2019 22:40|ПсковКомментариев: 4

Глава Островского района Дмитрий Быстров выступил с инициативой о присвоении городу Острову звания «Город воинской славы». Об этом пишет «Московский Комсомолец» в Пскове.

Как сообщает ГТРК-Псков, об этом руководитель муниципалитета заявил сегодня на митинге памяти героев-подпольщиков. Эту инициативу активно поддержали и местные жители.

Обращение Дмитрия Быстрова будет рассмотрено на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря. Что касается самого решения о присвоении звания «Город воинской славы», то оно будет приниматься в Москве в администрации президента.

Напомним, сейчас почётное звание «Город воинской славы» носят сорок пять городов, среди которых - Псков и Великие Луки. Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 591 человек
12.12.2019, 23:580 Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству псковского парка за 3 млрд рублей 12.12.2019, 23:350 Красноярская массажистка сломала ноги младенцу 12.12.2019, 23:140 Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области 12.12.2019, 23:000 В Псковской области разработают концепцию развития туризма
12.12.2019, 22:404 Остров может получить статус «Города воинской славы» 12.12.2019, 22:200 Михаил Ведерников и министр МЧС России обсудили модернизацию псковского подразделения 12.12.2019, 22:001 Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении 12.12.2019, 21:490 Псковское УМВД ищет сотрудников за зарплату от 24 тысяч рублей
12.12.2019, 21:480 В День Конституции псковские школьники получили паспорта 12.12.2019, 21:350 Долгожители Псковского района отметили бриллиантовую свадьбу 12.12.2019, 21:150 При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек 12.12.2019, 20:560 Физики начинают и выигрывают
12.12.2019, 20:410 Эксперты рассказали о выплатах родителям, воспитывающим ребенка-сироту в Псковской области 12.12.2019, 20:210 Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии 12.12.2019, 20:000 Для несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 провели правовой классный час 12.12.2019, 19:410 Депутат Елена Даньшова назвала самые удачные псковские областные законопроекты года
12.12.2019, 19:212 Главный технолог ООО «Баухаус» Анатолий Кузнецов: Наш принцип - стремиться к идеалу 12.12.2019, 19:141 В Пскове начали прием заявок на участие в конкурсе по размещению нестационарных торговых объектов 12.12.2019, 19:010 После модернизации ДСК не откажется от производства 121-й серии панелей 12.12.2019, 18:430 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
12.12.2019, 18:410 В Псковской области наблюдается тенденция к сокращению количества отказов от родительских прав - эксперт 12.12.2019, 18:330 Дарья Козьякова провела для себежских школьников открытый урок, посвященный Конституции 12.12.2019, 18:210 В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча 12.12.2019, 18:010 Завтра в Псковской области ожидается мокрый снег и дождь
12.12.2019, 17:550 Александр Котов призвал разобраться в вопросе долгов ряда районных школ по услугам ЖКХ 12.12.2019, 17:517 Верните Киянца?! 12.12.2019, 17:490 В Псковском регионе 2333 ребенка-сироты стоят в очереди на получение квартир 12.12.2019, 17:320 Благотворительные фонды будут помогать псковским сиротам-инвалидам найти семью
12.12.2019, 17:211 Сад, который построил «ЛУГ» 12.12.2019, 17:052 После модернизации ДСК численность сотрудников осталась примерно на прежнем уровне 12.12.2019, 17:000 «Матрица» и «Джон Уик» выйдут в один день 12.12.2019, 16:550 405 псковских детей-сирот устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов
12.12.2019, 16:540 Скончался создатель штрих-кода 12.12.2019, 16:464 Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 12.12.2019, 16:421 Ремонт в псковской детской музыкальной школе № 5 провели за счет экономии на расходах гордумы 12.12.2019, 16:370 Новый тематический словарь народных примет представили ученые ПсковГУ на международном форуме в Сочи
12.12.2019, 16:290 ГК «ЛУГ»: Застойный период ДСК прошел, предприятие выведено из кризиса 12.12.2019, 16:230 Названы псковские районы-лидеры по наименьшему количеству отказов родителей от опеки над детьми-сиротами 12.12.2019, 16:180 Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ проведет день открытых дверей 12.12.2019, 15:570 Паспорта и памятные подарки от «Единой России» получили школьники Пскова и Великих Лук
12.12.2019, 15:440 Представителей 4 организаций Усвятского района проинформировали о необходимости оплатить задолженность по налогам 12.12.2019, 15:320 Мировое сообщество филологов-русистов соберется в ПсковГУ 12.12.2019, 15:310 Большой штраф грозит одной из псковских компаний за незаконную рекламу алкоголя 12.12.2019, 15:280 10-11 жилых домов сможет ежегодно выпускать ДСК после модернизации
12.12.2019, 15:150 Первый междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G состоялся в Москве 12.12.2019, 15:080 Юные дарования из Острова стали лауреатами престижного конкурса в Гатчине 12.12.2019, 15:057 Александр Козловский: Соблюдение Конституции – это не просто гражданская обязанность, это привилегия свободных людей 12.12.2019, 14:570 Спектакль «Я сделал крылья и летал» погрузит зрителей в ожидание самого большого волшебства на свете
12.12.2019, 14:530 Количество возвратов детей-сирот из приемных семей в 2019 году сократилось в 2,5 раза - Ольга Евстигнеева 12.12.2019, 14:500 Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились в два раза из-за неурожая 12.12.2019, 14:490 Госдума приняла закон о курилках в аэропортах 12.12.2019, 14:420 Исследование: Большая часть убийств и тяжких телесных повреждений происходит в маргинальных слоях 
12.12.2019, 14:350 Ольга Евстигнеева: В регионе наблюдается положительная тенденция сокращения числа детей-сирот 12.12.2019, 14:340 Псковские курсанты стали призерами конкурса научных работ в Петербурге 12.12.2019, 14:340 Елена Даньшова: Надеемся, скоро сотрудники школы будут брать сведения из одной базы 12.12.2019, 14:173 В Гуманитарном лицее Пскова прошел урок, посвященный Дню Конституции
12.12.2019, 14:099 Псков погрузился во мрак 12.12.2019, 14:020 В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн шрота, который следовал в Ленобласть 12.12.2019, 14:001 Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи 12.12.2019, 13:540 Российским школьникам предлагают урезать летние каникулы
12.12.2019, 13:531 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской дивизии в Пскове 12.12.2019, 13:460 Тест на знание Конституции провели для учащихся колледжей и старших классов школ Пскова 12.12.2019, 13:450 Более 70 млн рублей получит Псковская область за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 12.12.2019, 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова
12.12.2019, 13:310 Псковские профсоюзы направили губернатору письмо о проблемах педагогов 12.12.2019, 13:230 Ориентиры на будущий год озвучил министр науки и высшего образования на совещании с ректорами вузов 12.12.2019, 13:150 Проект «Чистая страна» продолжает повышать экограмотность псковских школьников 12.12.2019, 13:100 Жителей Великих Лук, Печор и Гдовского района уличили в фиктивной регистрации иностранцев
12.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 12.12.2019, 12:582 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года 12.12.2019, 12:540 ТК «ПИК 60» приглашает детей и взрослых на встречу с Дедом Морозом 12.12.2019, 12:460 В Псковской области задержан гражданин Латвии за незаконное перемещение 3 кг золота и денег через границу РФ
12.12.2019, 12:400 В связи с ремонтно-реставрационными работами изменился режим работы Псковского музея-заповедника 12.12.2019, 12:313 Объект культурного наследия в исторической части Пскова хотят продать всего за 26,7 тысяч рублей 12.12.2019, 12:240 Лекции о городской топонимике прочитала эксперт ПсковГУ в Торунском университете в Польше 12.12.2019, 12:237 Псковская пенсионерка отдала 370 тысяч рублей и 400 евро мошенникам, чтобы снять порчу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.