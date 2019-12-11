Общество

В Псковской области разработают концепцию развития туризма

В Псковской области будет разработана концепция развития туризма. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующая договоренность достигнута 12 декабря, на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями АО «Газпромбанк».

«В ходе общения представителям Газпромбанка был презентован туристический потенциал региона, а также представлены перспективные направления, нацеленные на увеличение числа туристов. В частности, Михаил Ведерников проинформировал, что в последнее время регионом сделаны серьезные шаги по расширению транспортной доступности как железнодорожного, так и авиасообщения», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что регулярные полеты из Пскова осуществляются в Москву и Сочи, причем, оба рейса востребованы. Загрузка рейсов по маршрутам «Псков - Сочи - Псков» составляет 90%, «Псков - Москва - Псков» - 95%. Представители одного из крупнейших банков России положительно оценили существующий туристический потенциал и выразили готовность оказать содействие в развитии индустрии туризма в регионе.

В частности, принято решение сформировать отдельную концепцию развития туризма Псковской области. Представители Газпромбанка пообещали оказать необходимое содействие в ее разработке и реализации. Особый акцент, по договоренности сторон, решено сделать на привлечении крупных инвесторов туристической отрасли: новых федеральных и международных турфирм, туристических операторов и агентств.

В рамках общения стороны договорились, что все возможные направления развития внутреннего и въездного туризма Псковской области, проработают и проанализируют участники рабочей группы. В нее войдут представители администрации Псковской области, Газпромбанка и Национального туристического союза.

Также участники мероприятия обсудили и другие возможные направления совместной деятельности, в частности, банковское сопровождение стратегически важных проектов.

Напомним, «Газпромбанк» - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.