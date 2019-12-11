Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Сад, который построил «ЛУГ»
Монобизнес vs. многопрофильность
Машина как женщина
Как защитить дом и офис зимой?
Где отпраздновать корпоратив?
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 11.12.2019 16:187 У семи нянек: кто спасет псковские памятники 12.12.2019 23:580 Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству псковского парка за 3 млрд рублей 12.12.2019 23:140 Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области 12.12.2019 23:000 В Псковской области разработают концепцию развития туризма 12.12.2019 22:403 Остров может получить статус «Города воинской славы» 12.12.2019 22:200 Михаил Ведерников и министр МЧС России обсудили модернизацию псковского подразделения
 
 
 
Самое популярное 10.12.2019 10:324 Утверждены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2020 год 10.12.2019 15:043 Житель Пскова выиграл 7 млн рублей в лотерею 11.12.2019 15:1914 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 10.12.2019 14:2415 Ян Лузин убежден, что «Перекресток» и фреш-маркет найдут своего покупателя 12.12.2019 12:582 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области

12.12.2019 23:14|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует расширить перечень региональных наград: ввести новые почетные звания и премии для жителей региона. Об этом губернатор написал в соцсети Instagram, в посте с поздравлением с Днем Конституции.

«Со следующего года расширим перечень региональных наград, введём новые почётные звания и премии для медицинских работников, педагогов, работников культуры, деятелей искусства, меценатов, знаки отличия для добровольцев и наставников», - отметил губернатор.

Также он сообщил, как в преддверии праздника вручил государственные, ведомственные и региональные награды тем жителям области, внесли заметный вклад в развитие общества.

«Убежден, что каждый труд должен быть справедливо оплачен», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #ведерников #михаил ведерников #губернатор #Instagram #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 591 человек
12.12.2019, 23:580 Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству псковского парка за 3 млрд рублей 12.12.2019, 23:350 Красноярская массажистка сломала ноги младенцу 12.12.2019, 23:140 Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области 12.12.2019, 23:000 В Псковской области разработают концепцию развития туризма
12.12.2019, 22:404 Остров может получить статус «Города воинской славы» 12.12.2019, 22:200 Михаил Ведерников и министр МЧС России обсудили модернизацию псковского подразделения 12.12.2019, 22:001 Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении 12.12.2019, 21:490 Псковское УМВД ищет сотрудников за зарплату от 24 тысяч рублей
12.12.2019, 21:480 В День Конституции псковские школьники получили паспорта 12.12.2019, 21:350 Долгожители Псковского района отметили бриллиантовую свадьбу 12.12.2019, 21:150 При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек 12.12.2019, 20:560 Физики начинают и выигрывают
12.12.2019, 20:410 Эксперты рассказали о выплатах родителям, воспитывающим ребенка-сироту в Псковской области 12.12.2019, 20:210 Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии 12.12.2019, 20:000 Для несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 провели правовой классный час 12.12.2019, 19:410 Депутат Елена Даньшова назвала самые удачные псковские областные законопроекты года
12.12.2019, 19:212 Главный технолог ООО «Баухаус» Анатолий Кузнецов: Наш принцип - стремиться к идеалу 12.12.2019, 19:141 В Пскове начали прием заявок на участие в конкурсе по размещению нестационарных торговых объектов 12.12.2019, 19:010 После модернизации ДСК не откажется от производства 121-й серии панелей 12.12.2019, 18:430 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
12.12.2019, 18:410 В Псковской области наблюдается тенденция к сокращению количества отказов от родительских прав - эксперт 12.12.2019, 18:330 Дарья Козьякова провела для себежских школьников открытый урок, посвященный Конституции 12.12.2019, 18:210 В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча 12.12.2019, 18:010 Завтра в Псковской области ожидается мокрый снег и дождь
12.12.2019, 17:550 Александр Котов призвал разобраться в вопросе долгов ряда районных школ по услугам ЖКХ 12.12.2019, 17:517 Верните Киянца?! 12.12.2019, 17:490 В Псковском регионе 2333 ребенка-сироты стоят в очереди на получение квартир 12.12.2019, 17:320 Благотворительные фонды будут помогать псковским сиротам-инвалидам найти семью
12.12.2019, 17:211 Сад, который построил «ЛУГ» 12.12.2019, 17:052 После модернизации ДСК численность сотрудников осталась примерно на прежнем уровне 12.12.2019, 17:000 «Матрица» и «Джон Уик» выйдут в один день 12.12.2019, 16:550 405 псковских детей-сирот устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов
12.12.2019, 16:540 Скончался создатель штрих-кода 12.12.2019, 16:464 Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 12.12.2019, 16:421 Ремонт в псковской детской музыкальной школе № 5 провели за счет экономии на расходах гордумы 12.12.2019, 16:370 Новый тематический словарь народных примет представили ученые ПсковГУ на международном форуме в Сочи
12.12.2019, 16:290 ГК «ЛУГ»: Застойный период ДСК прошел, предприятие выведено из кризиса 12.12.2019, 16:230 Названы псковские районы-лидеры по наименьшему количеству отказов родителей от опеки над детьми-сиротами 12.12.2019, 16:180 Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ проведет день открытых дверей 12.12.2019, 15:570 Паспорта и памятные подарки от «Единой России» получили школьники Пскова и Великих Лук
12.12.2019, 15:440 Представителей 4 организаций Усвятского района проинформировали о необходимости оплатить задолженность по налогам 12.12.2019, 15:320 Мировое сообщество филологов-русистов соберется в ПсковГУ 12.12.2019, 15:310 Большой штраф грозит одной из псковских компаний за незаконную рекламу алкоголя 12.12.2019, 15:280 10-11 жилых домов сможет ежегодно выпускать ДСК после модернизации
12.12.2019, 15:150 Первый междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G состоялся в Москве 12.12.2019, 15:080 Юные дарования из Острова стали лауреатами престижного конкурса в Гатчине 12.12.2019, 15:057 Александр Козловский: Соблюдение Конституции – это не просто гражданская обязанность, это привилегия свободных людей 12.12.2019, 14:570 Спектакль «Я сделал крылья и летал» погрузит зрителей в ожидание самого большого волшебства на свете
12.12.2019, 14:530 Количество возвратов детей-сирот из приемных семей в 2019 году сократилось в 2,5 раза - Ольга Евстигнеева 12.12.2019, 14:500 Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились в два раза из-за неурожая 12.12.2019, 14:490 Госдума приняла закон о курилках в аэропортах 12.12.2019, 14:420 Исследование: Большая часть убийств и тяжких телесных повреждений происходит в маргинальных слоях 
12.12.2019, 14:350 Ольга Евстигнеева: В регионе наблюдается положительная тенденция сокращения числа детей-сирот 12.12.2019, 14:340 Псковские курсанты стали призерами конкурса научных работ в Петербурге 12.12.2019, 14:340 Елена Даньшова: Надеемся, скоро сотрудники школы будут брать сведения из одной базы 12.12.2019, 14:173 В Гуманитарном лицее Пскова прошел урок, посвященный Дню Конституции
12.12.2019, 14:099 Псков погрузился во мрак 12.12.2019, 14:020 В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн шрота, который следовал в Ленобласть 12.12.2019, 14:001 Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи 12.12.2019, 13:540 Российским школьникам предлагают урезать летние каникулы
12.12.2019, 13:531 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской дивизии в Пскове 12.12.2019, 13:460 Тест на знание Конституции провели для учащихся колледжей и старших классов школ Пскова 12.12.2019, 13:450 Более 70 млн рублей получит Псковская область за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 12.12.2019, 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова
12.12.2019, 13:310 Псковские профсоюзы направили губернатору письмо о проблемах педагогов 12.12.2019, 13:230 Ориентиры на будущий год озвучил министр науки и высшего образования на совещании с ректорами вузов 12.12.2019, 13:150 Проект «Чистая страна» продолжает повышать экограмотность псковских школьников 12.12.2019, 13:100 Жителей Великих Лук, Печор и Гдовского района уличили в фиктивной регистрации иностранцев
12.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 12.12.2019, 12:582 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года 12.12.2019, 12:540 ТК «ПИК 60» приглашает детей и взрослых на встречу с Дедом Морозом 12.12.2019, 12:460 В Псковской области задержан гражданин Латвии за незаконное перемещение 3 кг золота и денег через границу РФ
12.12.2019, 12:400 В связи с ремонтно-реставрационными работами изменился режим работы Псковского музея-заповедника 12.12.2019, 12:313 Объект культурного наследия в исторической части Пскова хотят продать всего за 26,7 тысяч рублей 12.12.2019, 12:240 Лекции о городской топонимике прочитала эксперт ПсковГУ в Торунском университете в Польше 12.12.2019, 12:237 Псковская пенсионерка отдала 370 тысяч рублей и 400 евро мошенникам, чтобы снять порчу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.