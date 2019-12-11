Общество

Михаил Ведерников планирует ввести новые почетные звания и премии для жителей Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует расширить перечень региональных наград: ввести новые почетные звания и премии для жителей региона. Об этом губернатор написал в соцсети Instagram, в посте с поздравлением с Днем Конституции.

«Со следующего года расширим перечень региональных наград, введём новые почётные звания и премии для медицинских работников, педагогов, работников культуры, деятелей искусства, меценатов, знаки отличия для добровольцев и наставников», - отметил губернатор.

Также он сообщил, как в преддверии праздника вручил государственные, ведомственные и региональные награды тем жителям области, внесли заметный вклад в развитие общества.

«Убежден, что каждый труд должен быть справедливо оплачен», - добавил Михаил Ведерников.