Общество

В Пскове пройдет ярмарка шуб всех стилей и расцветок

Хочется тепла, мягкости и роскоши? Совместить возможно, да еще и купить? Да, возможно, если речь идет о шубках от «Кировской меховой фабрики», воочию оценить которые можно, посетив выставку-распродажу в Пскове.

С промокодом с официального сайта компании получится еще и сэкономить: рассрочка, в которой нет процентам, нет первоначальному взносу, срок рассрочки до 24 месяцев или предновогодняя скидка 25% на любую модель. А выбрать есть из чего…

20-22 декабря в СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдет ярмарка шуб всех стилей и расцветок.

«Кировская меховая фабрика» регулярно балует псковичей новинками, среди которых коллекции норковых шубок «Кировчанка» и «Кировчанка-2».

Примерить, оценить качество будет легко и приятно на выставке-распродаже. Каждая из коллекций создана для прекрасных дам с любым типом фигуры.

Чего уж греха таить: женский организм так подвержен изменениям! Сегодня ты дама с формами, а завтра стройняшка! С шубками из коллекций «Кировчанка» и «Кировчанка-2» такие коллизии не страшны, ведь скроены они свободно в области талии.

«Кировчанка» необычна не просто свободным кроем в зоне талии, а напоминает веретено: расширяется к середине и сужается к подолу. Регулировать полноту очень просто! Широкий атласный пояс позволяет делать шубку такой свободной, как требуется именно сейчас.

Особенность «Кировчанки» - диагонально расположенные меховые пластины по всему изделию, такой способ размещения меховых полотнищ делает силуэт визуально более вытянутым и стройным Длина до колена – самая удобная и практичная. Можно и брюки, и юбку, и сапоги до коленной чашечки, и полусапожки, и ботильоны. Отшивается коллекция в нескольких оттеночных вариациях: белоснежная норка, пудровая, сапфир, черный, блек вельвет. Зона воротника оформляется тоже вариативно. Это либо воротник-стойка или аккуратный норковый капюшончик.

«Кировчанка-2» отличается от «Кировчанки» по нескольким критериям, но основное совпадение прослеживается по типу кроя, длине, наличию пояса. Размещение меховых пластин комбинированное: по верхней части спинки и полочки и по 2/3 рукава заготовки сшиваются прямо, в части ниже талии и по краю рукава идут поперечные норковые полоски. Кроме воротника-стойки, шубка представлена с капюшоном, скроенным по типу «ромашка» и с отделкой из черно-бурой лисицы. Отшивается коллекция «Кировчанка-2» из норки оттенка «графит». К любой шубке можно подобрать оригинальные норковые варежки. Есть варианты полностью из меха норки, есть с ладонной частью из кожи.