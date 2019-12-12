Общество

Вячеслав Володин призвал защищать и поддерживать журналистов, работающих в горячих точках

15 декабря в России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей. «Профессия военного журналиста — одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем», — заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте палаты, Володин отметил, что российские корреспонденты сегодня работают во всех горячих точках мира и благодаря их самоотверженности россияне получают объективную информацию, пишет «Парламентская газета».

Володин напомнил, что ранее «совместно с журналистским сообществом депутатами был разработан, принят и уже вступил в силу закон, направленный на защиту репортеров, которые работают в горячих точках». В соответствии с этим законом, заметил спикер, корреспондент, пострадавший в зоне боевых действий, может получить компенсацию. При этом в случае его гибели компенсация будет выплачена семье журналиста.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что необходимо защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем. «И делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся», — сказал спикер Госдумы.