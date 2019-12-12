Общество

График работы псковских поликлиник изменится в новогодние праздники

«Псковская городская поликлиника», которая объединяет три взрослых поликлиники Пскова, объявила, как будет работать в праздничные дни. Об этом пишет «Московский Комсомолец Псков».

31 декабря в поликлиниках №№ 1, 2 и 3 - рабочий день с 8.00 до 14.00, по графику субботы.

1, 3, 5, 7 января будут выходные, а вот 2, 6 и 8 января в поликлиниках с 8.00 до 13.00 будет принимать дежурный терапевт

4 января - рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы)

А 9 января - обычный рабочий день.