Общество

Россиян просят отказаться от салатов с майонезом на Новый год

В Роспотребнадзоре посоветовали жителям России не злоупотреблять салатами с майонезом, а отдать свое предпочтение легким закускам и низкокалорийным блюдам на Новый год, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной службе.

На праздничном столе в вечернее время следует поставить легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонеза и масляных заправок, ведь «вредные «салаты — это нагрузка на печень и поджелудочную железу, рассказали в Роспотребнадзоре.

«На столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта», — добавили в службе.

Также, чтобы не отравиться, следует избегать употребления продуктов без термической обработки.