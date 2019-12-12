Общество

Российских школьников могут избавить от домашнего задания на Новый год

Министр просвещения Ольга Васильева захотела избавить российских школьников от необходимости делать домашнее задание на новогодних каникулах. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

Она напомнила, что последовательно выступает против практики, когда учителя задают школьникам работу на праздники, и призвала отказаться от нее. При этом, по словам министра, в последнее время распространена ситуация, когда «вся семья работает на домашнее задание».

Васильева убеждена, что это происходит из-за потери функциональной грамотности: школьники не понимают, как применять знания, которые они получают. Эту тенденцию демонстрируют и международные исследования.

«Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31-е место в мире, а когда-то были первыми», — заявила министр, добавив, что лидерство в системе образования Россия будет возвращать с помощью обновления стандартов, создания интерактивных заданий и тиражирования их через «Российскую электронную школу».