Псковичей приглашают к участию во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Продолжается прием заявок на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников. Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве ЦМТ Конгресс Холл. На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.
Условия участия в конкурсе:
Участие в конкурсе бесплатное.
Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет, и мы будем рады привлечь к участию в конкурсе все возрастные категории.
К участию в проекте привлекаются: мамы и дети, также могут принимать участие в фотосессии папы, бабушки, дедушки.
Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации для фотографии.
Количество конкурсных работ одного участника – 1 фотография.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала