Общество

Псковичей приглашают к участию во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Продолжается прием заявок на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников. Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве ЦМТ Конгресс Холл. На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.

Условия участия в конкурсе: