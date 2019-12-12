Общество

Кабмин планирует расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство России обсуждает возможность включения дополнительных активов в план приватизации на 2020-2022 годы. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, пишет «Парламентская газета».

«На этой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов провёл совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний», — цитирует Фоменко ТАСС.

Она пояснила, что по итогам совещания в проект плана были внесены корректировки. Кроме того, по отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний.

Ранее Антон Силуанов сообщил, что Минэкономразвития подготовит более амбициозный план приватизации госимущества. В последние годы «большая приватизация» в стране практически остановилась, поступления в бюджет от продажи госимущества стали символическими.