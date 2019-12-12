Общество

Развенчан миф о пользе горячего чая при высокой температуре

Развенчан миф о пользе горячего чая при простуде. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По словам специалистки, из-за горячего чая состояние больного может ухудшиться. Отмечается, что во время простуды стоит отдать предпочтение теплым щелочным напиткам. Диетолог пояснила, что чай оказывает мочегонный эффект, выводя жидкость из организма. При этом, если человек потеет от высокой температуры, из его тела и так выводится жидкость.

Соломатина подчеркнула, что людям, страдающим от гипертонии, атеросклероза или бессонницы, рекомендуют отказаться от черного чая, особенно во второй половине дня. «Бывают люди, часто пожилые, которые плачут из-за просмотра фильмов, фотографий, а иногда просто без причины. Это депрессивные люди, которые всего боятся. Так вот чай может сопутствовать этому состоянию возбудимости», — добавила она.