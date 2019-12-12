Общество

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты «Советская Россия» Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет. Некролог опубликован в воскресенье в «Российской газете».

«Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук - человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот - и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства», - говорится в сообщении.

Как сказал журналистам почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, Ненашев умер в ночь на 15 декабря после продолжительной болезни. По его словам, Ненашев находился в коме более трех недель.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в окружении Михаила Ненашева, по предварительной информации, похороны состоятся 17 декабря на Троекуровском кладбище.

Ненашев родился 10 ноября 1929 года в Уральской области (ныне Челябинская), окончил Магнитогорский педагогический институт. В 1978-1986 годах возглавлял газету «Советская Россия». В 1986-1989 годах председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, в 1989-1990 годах - государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, в 1990-1991 годах руководил государственным комитетом СССР по печати. В 1991 году был министром информации и печати СССР. С 2006 года - завкафедрой Московского государственного университета печати (ныне - кафедра журналистики Института издательского дела и журналистики Московского политехнического университета). Награжден пятью орденами, отмечен почетной грамотой президента РФ, заслуженный работник культуры.