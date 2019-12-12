Общество

В ПсковГУ состоялась первая детская бизнес-конференция «KinderMBA»

В минувшую пятницу в ПсковГУ состоялась первая детская бизнес-конференция «KinderMBA».

Организаторами данной конференции выступила АНОО «Ольгинская гимназия», в которой реализуется программа по бизнес образованию школьников «KinderMBA» (бизнес-школа).

как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, участниками данной конференции стали ученики 3-5 классов Ольгинской гимназии, которые представили свои бизнес-проекты экспертам.

Экспертами конференции стали действующие предприниматели Псковской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв.

Конференция проводилась в целях формирования предпринимательской культуры в детской среде, развития творческих способностей обучающихся, повышения их образовательного уровня в области экономики и основ предпринимательства.

Всего было 5 бизнес-проектов, которые дети представили на конференции: одна из команд создала собственную настольную игру и рассказала участникам конференции как они будут её продавать, другая группа планирует проводить литературные квесты и получать из этого прибыль, третья команда предлагает ввести раздельный сбор мусора в школе и зарабатывать на последующей сдаче его, команда «Творческие помощники» планирует проводить платные мастер-классы по технике рисования Эбру, и часть вырученных средств будет тратить на проведение бесплатных мастер классов в детских домах области. Одна из команд представала экспертам собственную книгу-тренажёр-раскраску «Берегите зрение», в которой собраны лучшие практики с упражнениями для снятия усталости с глаз школьников во время уроков.

Надо отдельно отметить, что все детские проекты были актуальны для псковской области и имели высокий процент выполнения запланированных шагов в реализации, вплоть до получения прибыли.

Все работы участников конференции были высоко оценены экспертами.

Стоит отметить, что уже 21 декабря ученики «Ольгинской гимназии» представят и защитят свои бизнес-проекты в Москве на экономическом факультете МГУ на ежегодной конференции бизнес-школы Kinder MBA для детей от 5 до 17 лет.