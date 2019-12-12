Общество

Оксана Федорова рассказала, как совмещает светскую и духовную жизнь

Фото: Инстаграм.

Порассуждать о сущности личности предложила псковичка, известная телеведущая Оксана Федорова. Она недавно завела в своем аккаунте в Инстаграм воскресную рубрику «Разговор по душам» и вчера разместила новый пост на важную для нее тему, пишет «МК в Пскове».

«Как-то меня спросили в Инстаграм: «Оксана, вы христианка или роковая женщина? Что-то я не могу понять». Я понимаю недоумение этого человека, ведь в моей светской жизни происходит очень много разных событий. И зачастую они не всегда соотносятся с жизнью духовной», - написала Оксана.

Она рассказала своим подписчикам, что, несмотря на обстоятельства, «жизнь подводила меня к публичной истории. Надо сказать, что и духовная жизнь пришла ко мне благодаря публичной профессии. Я перестала сопротивляться».

Псковичка советует слушать своё сердце, быть внимательными к обстоятельствам жизни, соотносить свои решения с Божьим промыслом.

«Нет рецепта, чтобы ты в один день стала спокойной и счастливой христианкой. Царствие Божие вызревает в душе и сердце постепенно, в трудах и во времени. И эти труды длятся всю жизнь!» - написала она.