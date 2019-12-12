Общество

Российские нотариусы смогут заверять документы в электронном виде

Государственная Дума рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний в третьем чтении закон о модернизации работы нотариусов в условиях глобальной цифровизации, пишет «Парламентская газета».

Систему цифрового нотариата создают в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика».

Когда документ вступит в силу, заверить некоторые документы — перевод, передачу в депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдачу описи из реестра о залоге движимого имущества и другие можно будет в электронном виде. При этом возможность получения нотариальных услуг предусмотрена только для тех случаев, когда нет необходимости проверять волеизъявления граждан.

Продавец недвижимости сможет обратиться к нотариусу для удостоверения купли-продажи помещения в одном городе, а покупатель — в другом. Документ, который удостоверили двое и более нотариусов, будет считаться договором, заключённым в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.

Также появляется инструментарий проверки документов, что исключит возможность подделки и подлога.

Заявитель и нотариус смогут взаимодействовать через единую систему данных. Нотариус получит право проверить информацию о нотариальном документе, на котором должна будет проставляться машиночитаемая маркировка.