Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Сегодня в центре их внимания итоги съезда партии «Яблоко», на котором состоялись выборы нового председателя партии; недавний визит в Псковскую область председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина, «погрузившийся во мрак» город Псков и работа согласительной комиссии над проектом областного бюджета.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.