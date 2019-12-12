Общество

430 предпенсионеров прошли переобучение в Учебном центре «Псков» в 2019 году

В 2019 году основной площадкой по переобучению людей предпенсионного возраста в Псковской области стал Учебный центр «Псков». По предварительной информации, за год в нем обучилось 430 человек по 48 программам. Такая цифра сформировалась с учетом деятельности основного псковского отделения и работы филиалов в Великих Луках, Невеле и Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

«Непосредственно в городе Псков прошли обучение 305 человек, это основная цифра. Еще примерно 100 человек учились в Великих Луках. Точнее цифру назвать пока нельзя, на данный момент там еще заканчивается обучение. Остальные предпенсионеры — это представители других муниципалитетов области», - заявил Николай Иванов.

Он отметил, что в Учебном центре довольны тем, что люди идут к ним учиться. «По нашим подсчетам, к нам пришло примерно 65% от всех предпенсионеров Псковской области, которые захотели учиться. Это говорит о том, что люди нам доверяют, а мы, в свою очередь, стараемся оправдать их ожидания», - заключил он.

По всем интересующим вопросам по программе переобучения предпенсионеров можно обратиться по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 14 или по телефону: 8(8112)66-53-81.

Напомним, ежегодно более 700 предприятий, организаций и фирм Псковской области заключают договоры на оказание образовательных услуг с Учебным Центром «Псков», в том числе на переподготовку безработных граждан.