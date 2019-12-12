Общество

31 декабря станет выходным днем для работников органов местного самоуправления Пскова

Глава города Пскова Елена Полонская подписала постановление о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Документ, датированный 13 декабря, опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В соответствии с постановлением выходной день – суббота 28 декабря 2019 года - переносится на вторник, 31 декабря «для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления муниципального образования "город Псков"».

Главе администрации города Пскова Александру Братчикову поручено перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря для работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в муниципальной собственности.