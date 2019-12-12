Общество

Предпенсионерам необходимо обратиться в центр занятости, чтобы получить сертификат на профессиональное переобучение

Всем предпенсионерам, которые хотят пройти профессиональное переобучение, необходимо обратиться в областной центр занятости или в отделение центра в районах. Там можно познакомиться с наиболее востребованными профессиями и выбрать подходящее направление переобучения из банка профессий. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

«После выбора учебной программы с учетом стоимости обучения предпенсионерам выдается специальный сертификат, который предусматривает оплату обучения и получение стипендии исходя из МРОТ. Сами обучающиеся ничего не платят, более того, если у человека нет работы, то в соответствии с соглашением мы выплачиваем ему стипендию. За 2019 год Учебным центром «Псков» выплачено порядка 2 млн 700 тысяч рублей. Если брать общее количество, то получается, что среди тех, кто проходит обучение примерно 60% неработающих», - рассказал директор учебного центра.

С выданным сертификатом предпенсионерам необходимо обратиться в учебные заведения, которые проводят обучение по выбранному направлению. Там будущим слушателям расскажут о порядке и правилах обучения. По целевой программе об организации профессионального дополнительного обучения граждан предпенсионного возраста на 2019 все расходы на себя берет государство.