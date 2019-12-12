Общество

В Псковском облсовпрофе завершился молодежный сезон профсоюзного проекта «Танцетерапии»

В Псковском облсовпрофе состоялось финальное мероприятие молодежного сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия». По информации руководителя проекта Анастасии Мелещенко, в гала-концерте приняли участие 6 команд молодых профактивистов. «Четыре из них представляли южную столицу нашей области, это команды студентов Великолукской сельскохозяйственной академии «Великолепная восьмерка» и «Телепузики внеорбитные», команда Великолукского техникума железнодорожного транспорта (филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I») «На месте разберемся» и команда Великолукского медицинского колледжа «Сердцеедки». Еще два участника гала-концерта – это команды Псковского государственного университета «Битовые ребята» и «Гавкошмыги». Все ребята продемонстрировали самую живую заинтересованность в нашем профсоюзном танцевальном проекте. И я хочу выразить им глубокую благодарность за высокую самоорганизацию, отличную командную работу, за хорошее настроение, которое они подарили зрителям и друг другу», — отметила Анастасия Мелещенко.

По ее словам, особенно ценным результатом проекта является то, что часть участников проекта намерена остаться «в танцах». Так, команда Великолукского медицинского колледжа выразила готовность продолжать совместные занятия, у нее уже есть предложения об участии в проектах своего образовательного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

На память о «Танцетерапии» молодые профсоюзные активисты получили футболки с логотипом проекта. «В конце года мы еще раз обсудим итоги нашего танцевального марафона для профсоюзной молодежи и поделимся впечатлениями от участия в нем», — добавила руководитель проекта.