Павла Волкова могут назначить заместителем главы администрации Пскова без приставки «и.о.». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы «О согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Волковым Павлом Викторовичем» опубликован на сайте города.
Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящий момент должность замглавы городской администрации является вакантной. С 9 апреля обязанности заместителя главы администрации исполняет зампредседателя городского комитета социально-экономического развития Павел Волков. Его кандидатура соответствует квалификационным требованиям для назначения на должность заместителя главы администрации Пскова.
Напомним, в прошлом Павел Волков - известный медиаменеджер. Работал директором медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит ЭПИ «Псковская Лента Новостей», и возглавлял ряд коммерческих организаций. С января текущего года работал в должности советника главы администрации Пскова.
Добавим также, что вопрос о назначении Павла Волкова заместителем главы администрации будет рассмотрен на сессии Псковской гордумы.