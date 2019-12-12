Общество

Павла Волкова могут назначить заместителем главы администрации Пскова без приставки «и.о.»

Павла Волкова могут назначить заместителем главы администрации Пскова без приставки «и.о.». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы «О согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Волковым Павлом Викторовичем» опубликован на сайте города.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящий момент должность замглавы городской администрации является вакантной. С 9 апреля обязанности заместителя главы администрации исполняет зампредседателя городского комитета социально-экономического развития Павел Волков. Его кандидатура соответствует квалификационным требованиям для назначения на должность заместителя главы администрации Пскова.

Напомним, в прошлом Павел Волков - известный медиаменеджер. Работал директором медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит ЭПИ «Псковская Лента Новостей», и возглавлял ряд коммерческих организаций. С января текущего года работал в должности советника главы администрации Пскова.

Добавим также, что вопрос о назначении Павла Волкова заместителем главы администрации будет рассмотрен на сессии Псковской гордумы.