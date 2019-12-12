Общество

Продолжительность каждой программы переробучения предпенсионеров составляет не менее 250 часов

В основном все программы переобучения предпенсионеров рассчитаны на срок от одного до четырех месяцев. По факту, это профессиональная переподготовка, по стандартам она должна длиться не менее 250 часов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

«В этом году мы разработали достаточно много программ по которым переобучали предпенсионеров, но не однажды случалась ситуация, когда слушатели изъявляли желание обучаться по конкретной программе с учетом их настоящей деятельности и планов на будущее. В течение года мы подписывали 6 дополнительных соглашений и соответственно разрабатывали 6 новых программ», - рассказал директор Учебного центра «Псков».

Он заявил, что большинство обучающихся понимают, какая профессия или какая специальность им пригодится. Как пример одной из самых востребованных программ, Николай Иванов привел обучение программе 1С. «С этой программой работает много специалистов, она часто обновляется, расширяются ее функциональные возможности, поэтому она требует дополнительного изучения, ее популярность не является исключением и среди предпенсионеров», - заявил Николай Иванов.