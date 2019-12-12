Общество

Состоялась тренировка для членов добровольных пожарных дружин Псковского района

13 декабря на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей в Пскове состоялась тренировка для членов добровольных пожарных дружин Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Отметим, что данное мероприятие состоялось в рамках реализации международного проекта ER126 «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Основной целью мероприятия является повышение квалификации дружинников-добровольцев и популяризация данного направления. Администрация Псковского района является ведущим партнером проекта.

В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, члены добровольных пожарных дружин Ершовской, Завеличенской, Карамышевской, Писковичской, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостей, а также ответственные за пожарную безопасность в образовательных учреждениях района, сотрудники отдела по ГО и ЧС администрации Псковского района, координаторы проекта со стороны Псковского и Палкинского районов.

Сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей и пожарной части № 2 Главного управления МЧС РФ по Псковской области провели для участников тренировки инструктаж по последовательности действий в случае поступления сигнала о возгорании, совместно отработали навыки ликвидации очага возгорания с использованием средств пожаротушения, ознакомились с различной пожарной техникой. В ходе тренировки сотрудниками пожарной части № 2 было также проведено показательное развертывание пожарного рукава с тушением очага возгорания. Все присутствующие приняли активное участие в практических занятиях в рамках тренировки.