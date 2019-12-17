Общество

Предпенсионеры из районов Псковской области могут пройти профессиональное переобучение онлайн

Предпенсионеры, которые живут в различных районах Псковской области могут пройти профессиональное переобучение онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

«В основном у людей в районах нет возможности прекратить работать и начать очное обучение. Для того, чтобы предоставить этим людям возможность пройти переобучения, мы развезли порядка 20 ноутбуков по районам, и там на месте устанавливали все оборудование, чтобы обучающиеся могли слушать лекции», - рассказал Николай Иванов.

Он рассказал, что лекции проводились в прямом эфире, то есть обучающиеся могли и слушать лектора, и задавать любые вопросы. «Также онлайн они получают практические задания, которые выполняют и присылают, а уже здесь в Пскове педагог их оценивает. В конце, чтобы получить сертификат необходимо написать выпускную работу по своей программе или пройти практическое обучение», - заявил директор учебного центра.

Он отметил, что однако в редких случаях желающие из районов Псковской области приезжают на переобучение непосредственно в Псков или Великие Луки.