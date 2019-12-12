Общество

Минтруд рассчитывает в 2020 году создать систему мониторинга трудоустройства выпускников

Система мониторинга трудоустройства выпускников вузов будет создана на основе стыковки данных о дипломе, СНИЛСе, страховых взносах и электронной трудовой книжке. Эту работу планируется завершить к концу 2020 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ в понедельник, пишет ТАСС.

«Та система [мониторинга трудоустройства выпускников], которая будет создана до конца следующего года <...>, будет базироваться на стыковке данных, которые уже содержатся в информационных системах <...> Состыковав данные о получении того или иного диплома, СНИЛСа, работодателя, заработной платы - мы это видим по страховым взносам - и о перемещении между рабочими местами, мы <...> увидим не только то, что вузы хотят рассказать о себе и своих выпускниках, мы увидим реальную картинку», - сказал он.

Топилин уточнил, что в настоящее время данные о трудоустройстве выпускников предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными. Именно система электронных трудовых позволит выстроить систему мониторинга в 2020 году, добавил он. «Эта система позволит нам в течение 2020 года завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников», - пояснил министр.

Топилин уточнил, что в настоящее время данные о трудоустройстве выпускников предоставляются вузами на основе внутренних опросов и исследований и не являются точными