Общество

Обучение рабочим специальностям стало наиболее популярным среди мужчин-предпенсионеров Псковской области

Наиболее востребованными программами переобучения среди мужчин-предпенсионеров в Учебном центре «Псков» стали рабочие специальности. В число самых популярных профессий вошли водители автомобилей, на эту специальность обучились 42 человека, операторы котельной — 12 человек, трактористы, машинисты строительных дорожных машин, машинисты кранов и экскаваторов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

«Если предпенсионером выбрана рабочая специальность, то после прослушивания лекций необходимо проходить практику. В учебном центре мы подбираем место, где можно пройти производственное обучение. Возможна практика где-то на производстве у себя в городе или районе, а если такой возможности нет, то у нас есть автодромы в Пскове и Великих Луках, где представлены все необходимые машины. Практическим навыкам можно обучиться и в учебном заведении», - рассказал Николай Иванов.

Он отметил, что также среди мужчин пользуется популярностью программа обучения по программе «Охранник», за 2019 год обучены 32 человека.