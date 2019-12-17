Общество

Эксперт: У многих предпенсионеров Псковской области уже есть договоренность о месте работы после переобучения

«Мы всегда советуем предпенсионерам поговорить с работодателем и найти общий интерес перед тем, как начать переобучение. Если это произойдет, то человек 100% не останется без работы», - заявил директор Учебного центра «Псков»Николай Иванов в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, для работающих предпенсионеров в профессиональном обучении однозначно есть польза. «Это их выбор, делая его они повышают свою квалификацию, а это всегда нужно и пригодится. По поводу неработающих, к сожалению, на данный момент нет статистики и данных об их дальнейшем трудоустройстве», - рассказал Николай Иванов.

«Чаще всего люди идут на практику туда, где будут работать, где они уже договорились. В районах не так много рабочих рук, поэтому с уверенностью можно сказать, что все устраиваются», рассказал директор учебного центра.