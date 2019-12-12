Общество

Регистрация индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств в Псковской области стала бесплатной

В Псковской области государственная услуга по регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств стала бесплатной. Освобождение от уплаты пошлины происходит при подаче документов в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующее соглашение было подписано между региональным управлением федеральной налоговой службы и руководством регионального Многофункционального центра. До перехода на электронное взаимодействие между ведомством и государственным учреждением госпошлина составляла 800 рублей.

Заявление на регистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств можно подать в любом отделении псковского МФЦ.