Общество

Дополнительную информацию о программах переобучения предпенсионеров можно узнать в Учебном центре «Псков»

В Учебном центре «Псков» можно узнать дополнительную и подробную информацию о программах переобучения предпенсионеров. «Если к нам обращаются, мы с радостью готовы рассказать об имеющихся программах, объяснить людям порядок обучения, рассказать какой результат они будут иметь в конце», - завил директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На данный момент мы не можем предположить сколько предпенсионеров придет обучаться в 2020 году. Мы стараемся проводить анкетирование на двух этапах: в начале обучения и в конце обучения, для нас очень важна обратная связь», - заявил Николай Иванов.

Он также отметил, что учебный центр активно работает с районными отделениями центра занятости. «Они часто к нам обращаются, узнают, как быстро мы сможем разработать программу по определенному направлению», - заключил Иванов.

Со всеми вопросами по программам переобучения предпенсионеров можно обратиться по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 14 или по телефону: 8(8112)66-53-81.