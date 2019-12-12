Общество

Региональные власти, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение

Трехстороннее отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Псковской области на 2019-2022 годы подписали региональный комитет по сельскому хозяйству, Псковская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комлекса РФ и ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер». Документ заменил аналогичный, подписанный в 2016 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках соглашения стороны наметили план совместных действий по совершенствованию главным образом социально-трудовых и экономических отношений в сфере деятельности АПК области. В частности, приоритетным является повышение уровня социальной защиты работников отрасли.

Как отметили в комитете по сельскому хозяйству Псковской области, данное соглашение направлено на укрепление взаимодействия органов власти, профсоюзов и аграриев в целях соблюдения прав и интересов трудящихся. «Аккумулирование имеющихся проблем работников или идей предпринимателей в профсоюзных организациях будет способствовать быстрому принятию решений, а также систематизации работы всей отрасли», - подчеркнул председатель комитета Николай Романов.

В Областной организации Профсоюза работников АПК РФ также акцентировали внимание на том, что подписанный документ позволит решать сообща многие задачи агропромышленного комплекса Псковской области, а также вопросы сельскохозяйственного сектора. В первую очередь, это касается защиты социально-трудовых прав и интересов работников аграрных предприятий Псковской области. «Каждый сотрудник, устраиваясь на работу, должен иметь, помимо гарантий, прописанных в трудовом кодексе, дополнительные социальные гарантии, предоставляемые работодателем. Поэтому на сегодняшний день важно увеличивать в регионе количество профсоюзных организаций внутри сельскохозяйственных и прочих структур. Если членство в них будет стопроцентным, то, соответственно, соблюдение социально-трудовых прав и интересов граждан будет максимальным», - отметила председатель Псковской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Васильева.

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области является новым участником соглашения и только начинает знакомиться с преимуществами подобного рода партнерских отношений. «Для нас это первый большой шаг на пути к сотрудничеству с властью и профсоюзами. Главная задача сейчас - разработать модель взаимодействия между участниками соглашения», — обозначил президент Ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков.

Отметим, в рамках трехстороннего соглашения предполагается решить ряд накопившихся вопросов в отрасли: увеличение объемов производства продукции сельскохозяйственных предприятий, повышение доходности товаропроизводителей и обеспечение достойного уровня жизни сельского населения. Помимо этого, поставлены задачи рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и развития сельских территорий. Отдельный вопрос — обновление и модернизация технической и технологической базы АПК области, развитие ее инфраструктуры. Одним из направлений соглашения является привлечение в регион новых инвестиций и поддержка малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее губернатор провел рабочую встречу с председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Натальей Агаповой, где предложил наметить план работы по организации профильного сотрудничества между работодателями и профсоюзами.