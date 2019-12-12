Общество

В псковском лицее под звуки оркестра открыли «Парту Героя»

Парта Героя России Сергея Самойлова открыта сегодня, 16 декабря, в псковском лицее № 21. Особый ученический стол образовательному учреждению передала «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На мероприятие собрались более 150 человек – учащиеся, педагоги, общественники, военнослужащие. Началась церемония с выступления оркестра воинской части № 64044. Затем юнармейцы и воспитанники центра «Патриот» торжественно внесли в зал «Парту Героя», и прозвучал рассказ о командире группы спецназа ГРУ Сергее Самойлове, который проявил личное мужество и готовность к самопожертвованию.

«Я в третий раз в городе Пскове участвую в открытии «Парты Героя». Мне кажется, это очень правильная инициатива. Говорят, что всё новое – хорошо забытое старое. Когда-то, в советское время, у нас в классах стояли подобные парты, за которыми выпадала честь сидеть только ученикам с отличными оценками и примерным поведением. Замечательно, что «Единая Россия» вернулась к этой идее и накануне 75-летия Великой Победы воплощает ее в школах России», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Напомним, 16 февраля 2000 года в 4 часа утра разведчики вышли на задание в район урочища Танги-Чу, чтобы не допустить внезапного нападения противника на маршруте продвижения мотострелковых подразделений (МСП). На высоте 817,9 был обнаружен опорный пункт боевиков, но командир МСП потребовал исполнения поставленной задачи.

Спецназовцы до конца выполнили свой воинский долг – они не отступили перед превосходящим противником и приняли на себя основной удар, сорвав тем самым попытку бандитов уничтожить мотострелковые разведподразделения.

В окоп, где находился старший лейтенант Сергей Самойлов, боевики бросили гранату. Погибая, он пытался закрыть собой товарищей и этим, возможно, спасти жизнь. Их так и нашли. Двое солдат, а сверху закрывший их Сергей Самойлов.

Всероссийская акция «Парта Героя» реализуется в образовательных учреждениях в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Ранее партпроект выступил за расширение списка тех, чьи имена могут быть представлены на «Парте Героя», и включить в него людей, которые не успели получить награду, но внесли вклад в развитие страны. Так, речь идет не только о ветеранах боевых действий, Великой Отечественной войны, но и о заслуженных деятелях культуры, спорта и науки.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.