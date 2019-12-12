Общество

Руководитель регионального следственного управления подписал соглашение о взаимодействии с псковским омбудсменом

Сегодня руководитель регионального следственного управления Петр Крупеня и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подписали соглашение о взаимодействии в сфере соблюдения прав человека и противодействия преступности на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, подписанное соглашение о взаимодействии предусматривает сотрудничество между следственным управлением и уполномоченным по правам человека в Псковской области при решении вопросов по защите прав потерпевших в результате преступных посягательств; восстановлению нарушенных прав граждан; правового просвещения населения; информационного обмена; реализации прав граждан на получение всесторонней информации о деятельности сторон соглашения.

В рамках соглашения будут проводиться совместные мероприятия: совещания, конференции. Стороны обсудили и другие формы взаимодействия при защите прав граждан. При этом следственное управление в рамках своей компетенции готов предоставлять по запросу Уполномоченного сведения, документы и материалы, необходимые для восстановления прав граждан, а также вносить предложения по предупреждению нарушений прав и свобод граждан для подготовки докладов Уполномоченного.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что реализация подписанного сегодня соглашения о взаимодействии в области соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека будет способствовать эффективному сотрудничеству, в том числе в сфере совершенствования законодательства о профилактике правонарушений.