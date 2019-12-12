Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России собрал школьников на региональную конференцию, посвященную Конституции РФ

Более 34 школьников из 11 средних общеобразовательных организаций Псковской области стали участниками V научно-теоретической конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи», организованной кафедрой государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Приветствуя участников конференции, ее организаторы отметили, что научное мероприятие, посвященное Основному закону страны, стало уже традиционным, расширяя географию и количество участников, что делает его наиболее интересным.

После этого работа конференции продолжилась по секциям, в каждой из которых определились победители.

Лучший результат в секции «Актуальные вопросы конституционного права России на современном этапе» показал обучающийся 10 класса средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова Павел Захаревский, который выступил с докладом «Законодательный процесс в российском парламенте».

В секции «Реализация конституционных прав в семейных правоотношениях» победу одержала учащаяся 10 класса Першинской средней школы Великолукского района Псковской области Елизавета Минженкова, которая выступила с научной работой «Семья: история и современные правовые проблемы».

Победителем в секции «Уголовно-правовые средства защиты конституционных прав и свобод человека» стала учащаяся 10 класса средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова Анастасия Федотовская с докладом «Субъект преступления».

В пленарном заседании лучшим выступлением признано «Ранние браки: за и против» обучающейся 11 класса средней общеобразовательной школы № 13 города Великие Луки Марии Муравьевой.

Победители и призеры научного мероприятия были награждены дипломами, которые им вручила заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова.

Учащиеся и их научные руководители поблагодарили организаторов за возможность участия в конференции регионального уровня и высказали пожелание на будущий год снова приехать в Псков из разных районов Псковской области на это, ставшее уже традиционным, научное мероприятие.